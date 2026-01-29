https://ria.ru/20260129/grenlandija-2070924271.html
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили - РИА Новости, 29.01.2026
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
Мужчина попытался поднять флаг США в гренландской столице Нуук, но не успел, поскольку его остановили прохожие, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:40:00+03:00
2026-01-29T10:40:00+03:00
2026-01-29T10:40:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070923760_179:51:1165:605_1920x0_80_0_0_51a9ab4fde333e43d28a2e0bf8408803.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070236976.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070923760_181:0:1040:644_1920x0_80_0_0_77203b6e0a8e0fc22eb3afd529848159.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
В Гренландии мужчина попытался поднять флаг США, но его остановили прохожие