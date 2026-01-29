Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили - РИА Новости, 29.01.2026
10:40 29.01.2026
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили

В Гренландии мужчина попытался поднять флаг США, но его остановили прохожие

© Кадр видео из соцсетейМужчина пытался поднять флаг США в Нууке
Мужчина пытался поднять флаг США в Нууке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина пытался поднять флаг США в Нууке
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина попытался поднять флаг США в гренландской столице Нуук, но не успел, поскольку его остановили прохожие, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию.
"Человек попытался поднять американский флаг в Нууке... Люди на месте остановили злодея, прежде чем он успел поднять флаг", - говорится в сообщении.
Отмечается. что полиция ведёт расследование.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
26 января, 02:53
 
