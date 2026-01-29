https://ria.ru/20260129/grayvoron-2071067439.html
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Грайвороне, погиб мирный житель
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Грайвороне, погиб мирный житель - РИА Новости, 29.01.2026
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Грайвороне, погиб мирный житель
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по больнице в Грайвороне, погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:50:00+03:00
2026-01-29T18:50:00+03:00
2026-01-29T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Грайвороне, погиб мирный житель
При ударе БПЛА по территории больницы в Грайвороне погиб человек