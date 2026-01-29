Жителя Тулы приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

ТУЛА, 29 янв – РИА Новости. Жителя Тулы признали виновным в государственной измене и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокурор Тульской области поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя г. Тулы. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Тульского областного суда, подсудимый с помощью криптообменника перевел деньги украинским спецслужбам и вооруженным силам Украины на покупку оружия и снаряжения. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
