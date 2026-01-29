Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах
23:38 29.01.2026
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать судьям, работающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с 1 января 2025... РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах

В Госдуму внесли проект о стаже работы судей в новых регионах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать судьям, работающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с 1 января 2025 года стаж работы в двойном размере, документ доступен в думской электронной базе.
Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента Верховным судом РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
18 декабря 2025, 23:49
"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ" нормой, в соответствии с которой с 1 января 2025 года время работы в должности судьи в судах РФ, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, в период проведения СВО будет засчитываться в стаж работы судьи в двойном размере", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что правосудие на принятых в РФ исторических территориях, на которых действует военное положение, осуществляется судьями в особых условиях. Добавляется, что на этих территориях возникают определенные сложности с обустройством быта семей, обучением детей, получением медицинской помощи и решением иных вопросов социальной сферы.
"С учетом этого уровень социальной защищенности судей, работающих на должностях в указанных судах, должен быть выше, чем у их коллег на территориях других субъектов России", - подчеркивается в пояснительной записке.
По мнению инициатора законопроекта, его принятие позволит повысить уровень защиты социальных прав судей, осуществляющих правосудие в сложных условиях, сопряженных с рядом трудностей и ограничений, и будет способствовать соблюдению принципа единства статуса судей.
Эмблема ООН на здании офиса организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия призвала ООН признать право новых регионов на самоопределение
Вчера, 18:13
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФХерсонская областьЗапорожская область
 
 
