Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/gosduma-2071041311.html
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты - РИА Новости, 29.01.2026
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:07:00+03:00
2026-01-29T17:07:00+03:00
общество
госдума рф
здоровье - общество
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_dd22b2b90965354e71e368e426c178a1.jpg
https://ria.ru/20260121/oms-2069204045.html
https://ria.ru/20251126/gosduma-2057850672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12053560850f4bf8d7a0c28db0544e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты

В ГД предложили разрешить пациентам больниц указывать любые экстренные контакты

© iStock.com / BoylosoДевушка в больничной палате
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / Boyloso
Девушка в больничной палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных контактов любых граждан по своему выбору.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
21 января, 04:47
"Считаем необходимым разрешить пациентам официально указывать в качестве экстренного контакта по своему выбору любого гражданина, независимо от родства или статуса законного представителя", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что многие граждане проживают вдали от семьи, живут одни или состоят в неоформленных официально отношениях, и в случае экстренной госпитализации у такого пациента нет возможности оперативно связать врачей с тем человеком, которому он доверяет.
В этой связи парламентарии предлагают дать возможность пациентам назначать экстренным контактом любое лицо, которое может быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение.
Депутаты считают, что реализовать это возможно через соответствующее заявление при поступлении пациента в стационар или посредством заранее оформленного документа в электронной медицинской карте или через портал "Госуслуги".
"При этом необходимо предусмотреть процедуру подтверждения личности указанного экстренного контакта", - заключается в документе.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС
26 ноября 2025, 22:45
 
ОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала