https://ria.ru/20260129/gosduma-2071041311.html
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты - РИА Новости, 29.01.2026
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:07:00+03:00
2026-01-29T17:07:00+03:00
2026-01-29T17:07:00+03:00
общество
госдума рф
здоровье - общество
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_dd22b2b90965354e71e368e426c178a1.jpg
https://ria.ru/20260121/oms-2069204045.html
https://ria.ru/20251126/gosduma-2057850672.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12053560850f4bf8d7a0c28db0544e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
В ГД предложили разрешить пациентам больниц указывать любые экстренные контакты
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных контактов любых граждан по своему выбору.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым разрешить пациентам официально указывать в качестве экстренного контакта по своему выбору любого гражданина, независимо от родства или статуса законного представителя", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что многие граждане проживают вдали от семьи, живут одни или состоят в неоформленных официально отношениях, и в случае экстренной госпитализации у такого пациента нет возможности оперативно связать врачей с тем человеком, которому он доверяет.
В этой связи парламентарии предлагают дать возможность пациентам назначать экстренным контактом любое лицо, которое может быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение.
Депутаты считают, что реализовать это возможно через соответствующее заявление при поступлении пациента в стационар или посредством заранее оформленного документа в электронной медицинской карте или через портал "Госуслуги".
"При этом необходимо предусмотреть процедуру подтверждения личности указанного экстренного контакта", - заключается в документе.