В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить пациентам больниц указывать в качестве экстренных контактов любых граждан по своему выбору.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым разрешить пациентам официально указывать в качестве экстренного контакта по своему выбору любого гражданина, независимо от родства или статуса законного представителя", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что многие граждане проживают вдали от семьи, живут одни или состоят в неоформленных официально отношениях, и в случае экстренной госпитализации у такого пациента нет возможности оперативно связать врачей с тем человеком, которому он доверяет.

В этой связи парламентарии предлагают дать возможность пациентам назначать экстренным контактом любое лицо, которое может быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение.

Депутаты считают, что реализовать это возможно через соответствующее заявление при поступлении пациента в стационар или посредством заранее оформленного документа в электронной медицинской карте или через портал "Госуслуги".