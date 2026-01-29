В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения (ПО).

Обращение с соответствующим предложением было направлено в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время штрафы за использование зарубежного пиратского ПО составляют: для физических лиц - от 1 500 до 2 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 рублей; для организаций - от 30 000 до 40 000 рублей.

"Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что использование пиратского ПО из "недружественных" стран уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят во многом декларативный характер и не выполняют своей превентивной функции.

Парламентарии подчеркивают, что данная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны.