Депутат Госдумы раскритиковал слова президента Польши о СССР и Холокосте
Депутат Госдумы раскритиковал слова президента Польши о СССР и Холокосте
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к Холокосту и лишении евреев свободы, намеренно исказил историю, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее Навроцкий
признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме
советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.
"Фиксируем очередную попытку руководства Польши
намеренно искажать роль СССР
во Второй мировой войне и его решающее значение в борьбе с нацизмом", - сказал Нестеренко.
По его словам, президент Польши, признавая освобождение страны от фашистов Красной армией, вместо благодарности, в угоду политической конъюнктуре, продолжает манипулировать историческими фактами.
"В том числе, по этой причине нам так важно сохранять историческую память и пресекать любые попытки манипуляции", - сказал депутат.
В последние годы в Польше преобладает искаженная подача роли СССР во Второй мировой войне. Так, сейм Польши в 2020 году принял резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией
несет ответственность за начало войны, отмечая, что подпись СССР под пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыла путь к агрессии против Польши и других стран Центральной и Восточной Европы
.
Российская официальная позиция последовательно отрицает тезисы польской стороны о том, что СССР "развязал" Вторую мировую войну или несет за это равную с нацистской Германией ответственность. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала обвинения Польши в адрес СССР "спекуляцией" и попыткой играть на тяжёлых исторических событиях, подчёркивая, что такие заявления не отражают исторической правды.