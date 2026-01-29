Рейтинг@Mail.ru
07:50 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/gosduma-2070900735.html
В Госдуме рассказали об индексации выплат Героям России с 1 февраля
россия
ссср
ярослав нилов
госдума рф
россия, ссср, ярослав нилов, госдума рф
Россия, СССР, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об индексации выплат Героям России с 1 февраля

Нилов: выплаты Героям России с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России, Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для Героев Труда, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", - сказал Нилов.
Парламентарий напомнил, что данные выплаты устанавливаются в качестве признания особых заслуг перед государством и обществом. Он отметил, что индексация позволяет сохранять покупательную способность этих важных мер социального поощрения.
"Государство последовательно выполняет свои обязательства перед людьми, чьи подвиги и трудовые достижения являются примером для всех нас. Регулярное повышение выплат - это знак всеобщих уважения и благодарности", - заявил глава думского комитета.
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
РоссияСССРЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
