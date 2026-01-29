В Госдуме рассказали об индексации выплат Героям России с 1 февраля

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России , Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для Героев Труда, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", - сказал Нилов

Парламентарий напомнил, что данные выплаты устанавливаются в качестве признания особых заслуг перед государством и обществом. Он отметил, что индексация позволяет сохранять покупательную способность этих важных мер социального поощрения.