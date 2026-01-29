Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию - РИА Новости, 29.01.2026
04:55 29.01.2026 (обновлено: 11:04 29.01.2026)
В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию
В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию
В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию, обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой есть в распоряжении РИА Новости.
Как отметил Чернышов, в настоящее время право отцов на досрочную пенсию реализуется преимущественно через судебные решения в рамках правоприменительной практики, что создает правовую неопределенность, неравенство и излишнюю бюрократическую нагрузку как на самих граждан, так и на государственные органы.
"Прошу Вас рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", дополнив его положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении следующих условий: мужчина является отцом трех и более детей; все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в том числе дети супруги от предыдущих браков); дети достигли возраста восьми лет. Также необходимо установление тех же минимальных значений общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам", - сказано в документе.
Согласно инициативе, право на досрочную пенсию должно возникать у многодетных отцов при наличии трех детей - на три года раньше, четырех детей - на четыре года раньше, пяти и более детей - на пять лет раньше.
"Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи", - считает вице-спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что реализация инициативы будет важным шагом к укреплению статуса отца в семье и обществе, а также отвечает принципам социальной справедливости.
