В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Авторами инициативы стали депутаты Юрий Афонин, Нина Останина, Владимир Исаков и Мария Дробот. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается введение льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера, что позволит снизить конечную стоимость печатной продукции для потребителей, которыми в большинстве случаев выступают семьи с детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что на сегодняшний день действует норма Налогового кодекса РФ , согласно которой налоговая ставка установлена в размере 10% при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

Предложенные поправки, по мнению авторов, будут оказывать дополнительную поддержку отечественным производителям книг через создание благоприятных налоговых условий, а также потенциально повлияют на снижение конечной стоимости детской литературы и книжной продукции, которая на сегодняшний день ограничивает возможность значительного количества граждан в покупке научных и детских книг.

В беседе с РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы , первый заместитель председателя ЦК КПР Юрий Афонин отметил, что детская литература и книги, издаваемые в образовательных и воспитательных целях и связанные с наукой, культурой и образованием, сейчас издаются, как правило, небольшими тиражами, что само по себе делает их весьма дорогими.