В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг - РИА Новости, 29.01.2026
04:11 29.01.2026
В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг
В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной РИА Новости, 29.01.2026
2026
Новости
россия, юрий афонин, госдума рф
Россия, Юрий Афонин, Госдума РФ
В Госдуме предложили обнулить НДС для детских книг

КПРФ предложила обнулить НДС для детских книг

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Авторами инициативы стали депутаты Юрий Афонин, Нина Останина, Владимир Исаков и Мария Дробот. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается введение льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера, что позволит снизить конечную стоимость печатной продукции для потребителей, которыми в большинстве случаев выступают семьи с детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что на сегодняшний день действует норма Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговая ставка установлена в размере 10% при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Предложенные поправки, по мнению авторов, будут оказывать дополнительную поддержку отечественным производителям книг через создание благоприятных налоговых условий, а также потенциально повлияют на снижение конечной стоимости детской литературы и книжной продукции, которая на сегодняшний день ограничивает возможность значительного количества граждан в покупке научных и детских книг.
В беседе с РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПР Юрий Афонин отметил, что детская литература и книги, издаваемые в образовательных и воспитательных целях и связанные с наукой, культурой и образованием, сейчас издаются, как правило, небольшими тиражами, что само по себе делает их весьма дорогими.
"Освобождение от НДС позволит сделать их доступнее. Снижение налоговых поступлений в масштабах нашего государственного бюджета будет незначительным. А вот эффект для будущего - очень большим. Мы должны растить детей, которые читают книги. Только тогда наша страна будет иметь шансы войти в число самых высокоразвитых государств планеты", - добавил он.
РоссияЮрий АфонинГосдума РФ
 
 
