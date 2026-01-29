В ГД рассказали, как получить больше 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Получить больше 400 тысяч рублей из пенсионных накоплений можно по заявлению в Соцфонд или негосударственный пенсионный фонд, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"Пенсионные накопления в 2026 году выплачивают по заявлению, если они учтены в Социальном фонде России либо находятся в негосударственном пенсионном фонде. Деньги могли сформироваться из взносов работодателя, добровольных взносов, государственного софинансирования, средств материнского капитала и дохода от инвестирования. Где именно учитываются накопления, обычно проверяют по выписке из индивидуального лицевого счета: в ней указан страховщик и текущая сумма", - сказал Панеш.

По его словам, получить накопления можно в трех формах: единовременной выплатой, накопительной пенсией с ежемесячной выплатой бессрочно, срочной пенсионной выплатой на выбранный срок, срок составляет минимум 10 лет.

"Обращение за выплатами обычно доступно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам, при досрочном назначении страховой пенсии по старости право возникает с даты такого назначения. Для назначения накопительной пенсии учитываются условия страховой пенсии по старости: страховой стаж минимум 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент минимум 30. Если право на накопительную пенсию не возникло, единовременную выплату можно запросить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - рассказал депутат.

Он отметил, что единовременная выплата в 2026 году зависит от расчета ежемесячной суммы по тем накоплениям, из которых формируется накопительная пенсия.

"Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен в 16288 рублей, порог 10% равен 1628,8 рубля в месяц. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год установлен в 270 месяцев, поэтому расчетная ежемесячная сумма равна общему размеру таких накоплений, деленному на 270. Если результат меньше или равен 1628,8 рубля, выплачивают всю сумму разом. В пересчете на сумму ориентир составляет 439 тысяч 776 рублей, разница в рублях возможна из-за округления", - подчеркнул парламентарий.

Панеш добавил, что заявление подается туда, где учитываются накопления, обычно нужны паспорт, СНИЛС и реквизиты счета.