Комитет ГД поддержит проект о "красивых" номерах после доработки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готов поддержать законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров при условии его доработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом, заявил РИА Новости первый зампредседателя профильного комитета Павел Федяев.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября 2025 года проводил встречу с лидерами думских фракций. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил главе государства легализовать в России продажу "красивых" автомобильных номеров и добавил, что Минэкономразвития РФ уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение. В октябре соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение ГД . Источник РИА Новости сообщал, что Дума в феврале рассмотрит данный законопроект.

"Если инициатива будет доработана с профильными ведомствами и экспертным сообществом, комитет ее поддержит", - сказал Федяев.

Парламентарий отметил, что инициатива сама по себе правильная, как и цель - вывести из тени рынок и направить средства в бюджет.

"Напомню, что сегодня по правилам регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением правительства РФ от 21 декабря 2019 №1764, автомобильные номера в России "присваиваются без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов". При этом статья 8 федерального закона №283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств" допускает "сохранение за собой присвоенного транспортному средству государственного регистрационного номера", - подчеркнул он.

По мнению Федяева, нынешняя редакция внесенного документа проблему не решает, он лишь предлагает дать возможность заплатить за резервирование номера, при этом номер не становится объектом права. Депутат уточнил, что законопроект также не создает прозрачного и конкурентного механизма распределения "красивых" номеров, такого как открытые аукционы за рубежом.