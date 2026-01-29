Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами - РИА Новости, 29.01.2026
01:14 29.01.2026
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами - РИА Новости, 29.01.2026
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил дать право индивидуальным предпринимателям, имеющим ребенка-инвалида, уменьшать налог по упрощенной системе... РИА Новости, 29.01.2026
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
россия
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

Кошелев предложил ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил дать право индивидуальным предпринимателям, имеющим ребенка-инвалида, уменьшать налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) на расходы, связанные с медицинскими и физкультурно-оздоровительными услугами.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ГД внесут проект о досрочной пенсии женщинам с ребенком на Крайнем Севере
19 января, 05:48
"В целях введения в налоговом законодательстве единого подхода к поддержке семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, предлагается внести изменения в главу 26.2 НК РФ в части предоставления права на уменьшение суммы исчисленного налога (авансового платежа) по УСН (как "Доходы", так и "Доходы минус расходы") на сумму фактически произведенных расходов на медицинские услуги и лекарственные препараты для детей-инвалидов и на физкультурно-оздоровительные услуги (спорт) для детей-инвалидов", - сказано в документе.
В настоящее время право на социальные налоговые вычеты - лечение, обучение и спорт - имеют только плательщики НДФЛ, в то время как индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождены от уплаты НДФЛ в отношении доходов от своей деятельности. Кошелев указывает, что следствием этого является правовая несправедливость, когда родитель, работающий по найму, получает от государства возврат части средств, потраченных на реабилитацию ребенка-инвалида, а родитель - индивидуальный предприниматель, несущий точно такие же расходы, лишен этой меры поддержки, так как у него отсутствует налогооблагаемая база по НДФЛ.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям
19 января, 05:09
По мнению парламентария, данная ситуация создает неравенство граждан перед законом исключительно по признаку формы занятости, что противоречит принципам социальной справедливости, особенно в отношении социально уязвимых категорий семей.
"Важно учитывать, что в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, наиболее распространена модель, когда один родитель вынужден полностью прекратить трудовую деятельность для осуществления постоянного ухода за ребенком, а второй родитель берет на себя 100% финансового обеспечения семьи. Часто этот родитель регистрируется как ИП (без сотрудников) для ведения микробизнеса, чтобы иметь более гибкий график или максимизировать доход. В этом случае семья полностью теряет право на налоговые вычеты, так как единственный кормилец находится на УСН", - отмечается в обращении.
Кошелев подчеркивает, что расходы такой семьи несопоставимы с расходами среднестатистической семьи, так как они включают в числе прочего регулярную медикаментозную поддержку и платные медицинские услуги, не входящие в ОМС, адаптивный спорт и физическую реабилитацию, например бассейн, ЛФК, иппотерапию, которые жизненно необходимы для ребенка-инвалида.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Володин назвал поддержку семей приоритетом Госдумы
2 января, 15:05
 
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
