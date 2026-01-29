В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

"Важно учитывать, что в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, наиболее распространена модель, когда один родитель вынужден полностью прекратить трудовую деятельность для осуществления постоянного ухода за ребенком, а второй родитель берет на себя 100% финансового обеспечения семьи. Часто этот родитель регистрируется как ИП (без сотрудников) для ведения микробизнеса, чтобы иметь более гибкий график или максимизировать доход. В этом случае семья полностью теряет право на налоговые вычеты, так как единственный кормилец находится на УСН", - отмечается в обращении.