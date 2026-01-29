https://ria.ru/20260129/gosdep-2071099842.html
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов
Госдеп США одобрил возможную продажу Испании военного оборудования и радаров для модернизации фрегатов класса F-100 на общую сумму 1,7 миллиарда долларов,... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
испания
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
испания
сша
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов
