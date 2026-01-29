Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/gosdep-2071099842.html
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов - РИА Новости, 29.01.2026
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов
Госдеп США одобрил возможную продажу Испании военного оборудования и радаров для модернизации фрегатов класса F-100 на общую сумму 1,7 миллиарда долларов,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:30:00+03:00
2026-01-29T23:30:00+03:00
в мире
испания
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148812/28/1488122848_0:113:2048:1265_1920x0_80_0_0_691c528135408018ab5402c21c21c91a.jpg
https://ria.ru/20250806/istrebiteli-2033709141.html
испания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148812/28/1488122848_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_c2b6756bf0d9629d498473b74bf16bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Испания, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов

США одобрили продажу Испании оборудования для модернизации фрегатов F-100

© Flickr / Armada EspañolaИспанский фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон"
Испанский фрегат Адмирал Хуан де Бурбон - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Flickr / Armada Española
Испанский фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Испании военного оборудования и радаров для модернизации фрегатов класса F-100 на общую сумму 1,7 миллиарда долларов, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Испании комплектов модернизации среднего срока службы для фрегатов класса F-100 и сопутствующего оборудования на сумму около 1,7 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Испания получит пять корабельных противоракетных систем Aegis, шесть комплектов цифровых процессоров Shipsets, а также системы вертикального пуска MK 41 Baseline VIII и радары наземного поиска.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Испании сообщили о заморозке планов по покупке у США истребителей F-35
6 августа 2025, 14:01
 
В миреИспанияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала