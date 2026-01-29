Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач

БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Прокопьевский интернат, где умерли девять постояльцев, продолжает работать, сообщила РИА Новости главврач учреждения Елена Морозова.

"Учреждение работает круглосуточно", - отметила главврач в ответ на вопрос о том, работает ли учреждение.