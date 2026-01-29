Рейтинг@Mail.ru
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
11:13 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
Прокопьевский интернат, где умерли девять постояльцев, продолжает работать, сообщила РИА Новости главврач учреждения Елена Морозова. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач

БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Прокопьевский интернат, где умерли девять постояльцев, продолжает работать, сообщила РИА Новости главврач учреждения Елена Морозова.
"Учреждение работает круглосуточно", - отметила главврач в ответ на вопрос о том, работает ли учреждение.
В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмонией. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.
В кузбасском интернате, где была вспышка гриппа A, умерли девять пациентов
ПроисшествияПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
