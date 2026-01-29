https://ria.ru/20260129/glavvrach-2070933386.html
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач - РИА Новости, 29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
Прокопьевский интернат, где умерли девять постояльцев, продолжает работать, сообщила РИА Новости главврач учреждения Елена Морозова. РИА Новости, 29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
РИА Новости: интернат в Кузбассе, где умерли 9 пациентов, продолжает работать