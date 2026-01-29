https://ria.ru/20260129/glava-2070914960.html
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет - РИА Новости, 29.01.2026
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:57:00+03:00
2026-01-29T09:57:00+03:00
2026-01-29T09:57:00+03:00
нью-йорк (город)
россия
зохран мамдани
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070382403.html
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), россия, зохран мамдани, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, Зохран Мамдани, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка Мамдани лучше планировать бюджет из-за дефицита