Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет - РИА Новости, 29.01.2026
09:57 29.01.2026
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет
2026
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
нью-йорк (город), россия, зохран мамдани, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, Зохран Мамдани, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет

Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка Мамдани лучше планировать бюджет из-за дефицита

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "товарища" мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани лучше планировать.
"Неожиданный дефицит бюджета Нью-Йорка в размере 10 миллиардов долларов". Товарищ Мамдани должен лучше планировать - коммунизм и социализм процветают через централизованное планирование", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
В среду мэр города Зохран Мамдани заявил, что Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов.
По его словам, предлагаемые меры, включая налоговые изменения, направлены на стабилизацию финансового положения мегаполиса и укрепление социальной устойчивости города в долгосрочной перспективе. Мэр подчеркнул, что от сильного и устойчивого Нью-Йорка выигрывают все жители, даже если отдельные программы не приносят им прямой выгоды.
Люди во время снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы
26 января, 17:49
 
Нью-Йорк (город)РоссияЗохран МамданиКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
