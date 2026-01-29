Рейтинг@Mail.ru
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/germaniya-2070977459.html
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии - РИА Новости, 29.01.2026
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "фарсом" отправку немецких военнослужащих в Гренландию и последующий приказ... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:55:00+03:00
2026-01-29T13:55:00+03:00
в мире
гренландия
берлин (город)
сша
алиса вайдель
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068641839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa0f52f5f1c2b0a41b518a8dd5ce56d8.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069423580.html
гренландия
берлин (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068641839_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1fcad1bec5d46496ac51452e72f5d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, берлин (город), сша, алиса вайдель, дональд трамп
В мире, Гренландия, Берлин (город), США, Алиса Вайдель, Дональд Трамп
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии

Вайдель назвала отправку и возврат военных ФРГ из Гренландии фарсом

© REUTERS / Marko DjuricaНемецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия
Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "фарсом" отправку немецких военнослужащих в Гренландию и последующий приказ Берлина отозвать их с острова.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера 15 января вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Через несколько дней, 18 января, военнослужащие получили приказ из Берлина покинуть Гренландию.
"Отправлять дюжину военнослужащих в Гренландию и на следующий день приказывать им вернуться обратно - это, с вашего позволения, фарс, не имеющий ничего общего с серьёзной, ориентированной на решения и учитывающей интересы внешней политикой", - заявила Вайдель во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Она также отметила, что США являются важным союзником, но они отстаивают собственные интересы.
"Нам тоже пора наконец определиться с нашими национальными интересами и уверенно их отстаивать", - добавила лидер АдГ.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии посоветовали Дании продать Гренландию за триллион долларов
21 января, 20:39
 
В миреГренландияБерлин (город)СШААлиса ВайдельДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала