В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "фарсом" отправку немецких военнослужащих в Гренландию и последующий приказ Берлина отозвать их с острова.

"Нам тоже пора наконец определиться с нашими национальными интересами и уверенно их отстаивать", - добавила лидер АдГ.