В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала "фарсом" отправку немецких военнослужащих в Гренландию и последующий приказ Берлина отозвать их с острова.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера 15 января вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Через несколько дней, 18 января, военнослужащие получили приказ из Берлина покинуть Гренландию.
"Отправлять дюжину военнослужащих в Гренландию и на следующий день приказывать им вернуться обратно - это, с вашего позволения, фарс, не имеющий ничего общего с серьёзной, ориентированной на решения и учитывающей интересы внешней политикой", - заявила Вайдель во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Она также отметила, что США являются важным союзником, но они отстаивают собственные интересы.
"Нам тоже пора наконец определиться с нашими национальными интересами и уверенно их отстаивать", - добавила лидер АдГ.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.