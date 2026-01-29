Рейтинг@Mail.ru
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
00:33 29.01.2026 (обновлено: 11:38 29.01.2026)
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине - РИА Новости, 29.01.2026
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit. РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, венгрия, киев, фридрих мерц, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, христианско-социальный союз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Фридрих Мерц, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Христианско-социальный союз, Санкции в отношении России
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине

Канцлер ФРГ Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. 28 января 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. 28 января 2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
"Вступление (Украины в ЕС. — Прим. ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно", — сказал он после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС).
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа
Вчера, 19:31
По его словам, каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", — подытожил он.
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мерц заявил об исторической ответственности Германии за холокост
27 января, 10:49
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца
22 января, 16:08
 
