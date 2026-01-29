https://ria.ru/20260129/gelendzhik-2071092282.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.01.2026
