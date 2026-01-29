В ГД предложили запретить использовать домашних животных в качестве залога

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить использовать домашних животных в качестве предмета залога.
Соответствующее обращение в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
"Считаем необходимым внести в Гражданский кодекс РФ изменения, устанавливающие прямой запрет на использование домашних животных в качестве предмета залога. Такая норма должна быть закреплена на уровне федерального закона с соответствующими изменениями в статьи 337 и 340 ГК РФ, а также с возможным уточнением в статье 137 ГК РФ о недопустимости обращения взыскания на животное и его включения в предмет залога", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что действующее законодательство допускает возможность использования домашних животных в качестве предмета залога, кроме того, такие случаи были зафиксированы на практике. По данным Федеральной нотариальной палаты, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества на начало сентября 2024 года содержалась информация о залоге 58,4 тысячи кошек, 11,6 тысячи собак и около 3 тысяч черепах, привели цифры авторы инициативы.
"Ситуация осложняется тем, что механизм залога сам по себе не рассчитан на живые объекты: он предполагает реализацию имущества, возможность обращения взыскания, передачу и перепродажу", - добавляется в документе, где также отмечается беспокойство за безопасность животных.