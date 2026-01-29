Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запретить использовать домашних животных в качестве залога - РИА Новости, 29.01.2026
20:40 29.01.2026
В ГД предложили запретить использовать домашних животных в качестве залога
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить использовать домашних животных в качестве предмета залога. РИА Новости, 29.01.2026
общество
россия
владислав даванков
федеральная нотариальная палата
госдума рф
россия
общество, россия, владислав даванков, федеральная нотариальная палата, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Федеральная нотариальная палата, Госдума РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить использовать домашних животных в качестве предмета залога.
Соответствующее обращение в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
Вчера, 17:07
"Считаем необходимым внести в Гражданский кодекс РФ изменения, устанавливающие прямой запрет на использование домашних животных в качестве предмета залога. Такая норма должна быть закреплена на уровне федерального закона с соответствующими изменениями в статьи 337 и 340 ГК РФ, а также с возможным уточнением в статье 137 ГК РФ о недопустимости обращения взыскания на животное и его включения в предмет залога", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что действующее законодательство допускает возможность использования домашних животных в качестве предмета залога, кроме того, такие случаи были зафиксированы на практике. По данным Федеральной нотариальной палаты, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества на начало сентября 2024 года содержалась информация о залоге 58,4 тысячи кошек, 11,6 тысячи собак и около 3 тысяч черепах, привели цифры авторы инициативы.
"Ситуация осложняется тем, что механизм залога сам по себе не рассчитан на живые объекты: он предполагает реализацию имущества, возможность обращения взыскания, передачу и перепродажу", - добавляется в документе, где также отмечается беспокойство за безопасность животных.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ГД предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
Вчера, 15:41
 
