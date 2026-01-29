Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились газом
18:57 29.01.2026 (обновлено: 19:17 29.01.2026)
В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились газом
В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились газом
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
видное
россия
происшествия, московская область (подмосковье), видное, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Три человека найдены мертвыми в двух квартирах жилого дома в подмосковном Видном, еще одного человека госпитализировали, предварительно, все они отравились угарным газом, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 29 января поступила информация о том, что в одном из домов на улице Садовой в Видном в двух квартирах обнаружены тела трёх человек. Ещё одна пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
В подмосковной прокуратуре уточнили, что потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже дома. Кроме того, видновская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ВидноеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
