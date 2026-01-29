В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились газом

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Три человека найдены мертвыми в двух квартирах жилого дома в подмосковном Видном, еще одного человека госпитализировали, предварительно, все они отравились угарным газом, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 29 января поступила информация о том, что в одном из домов на улице Садовой в Видном в двух квартирах обнаружены тела трёх человек. Ещё одна пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом.

"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.