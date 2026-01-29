Рейтинг@Mail.ru
16:53 29.01.2026
"Газпром" предупредил, чем рост цен на газ в США грозит Европе
экономика, сша, газпром, природный газ, европа
Экономика, США, Газпром, Природный газ, Европа
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рост цен на газ в США усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого Штаты становятся не только основным поставщиком, но и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса, обратил внимание "Газпром".
Цены на газ в США продолжают расти, 28 января цена на Henry Hub "на месяц вперед" достигла 263,3 доллара за тысячу кубометров (рост на 7% за день), говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
«
"Некоторые компании на фоне рекордных цен импортировали СПГ в США. Это усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого США становятся не только основным поставщиком, но также и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса", – предупредили в компании.
"Газпром" в среду отмечал, что цены на газ в США на Henry Hub "на месяц вперед" с 16 по 27 января выросли более чем в два раза и достигли 245 долларов за тысячу кубометров – максимума с декабря 2022 года.
