Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году

05:37 29.01.2026
Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок... РИА Новости, 29.01.2026
экономика, россия, норвегия, сша, евросоюз
Экономика, Россия, Норвегия, США, Евросоюз
РИА Новости: ЕС купит в 2026 году до 30 миллионов кубометров газа из России

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок "голубого топлива" европейцам, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"В целом экспорт российского газа в ЕС в 2026 году, по нашим прогнозам, может составить около 30 миллиардов кубометров. Доля РФ в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Более половины названного объема будет составлять трубопроводный газ - примерно 17-17,5 миллиарда кубометров, отметил аналитик.
Согласно прогнозу, крупнейшими прочими поставщиками газа в ЕС останутся Норвегия, США, Алжир, Азербайджан.
"Напомним, что российский СПГ сейчас импортируют страны западной Европы: Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия, - которые всегда поддерживали санкции против РФ, в связи с чем переносов сроков отказа от российского сжиженного газа мы не ждём", - подчеркнул аналитик.
Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%.
