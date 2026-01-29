https://ria.ru/20260129/gaz-2070893947.html
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году - РИА Новости, 29.01.2026
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году
Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T05:37:00+03:00
2026-01-29T05:37:00+03:00
2026-01-29T05:37:00+03:00
экономика
россия
норвегия
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993152495_0:73:2645:1561_1920x0_80_0_0_7567a10e929bacb6c5f71ef1d57323ac.jpg
https://ria.ru/20260120/evropa-2068921474.html
https://ria.ru/20260128/neft-2070683788.html
россия
норвегия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993152495_0:0:2645:1985_1920x0_80_0_0_60fac8107e60732c621a92ba6ba1b6f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, сша, евросоюз
Экономика, Россия, Норвегия, США, Евросоюз
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году
РИА Новости: ЕС купит в 2026 году до 30 миллионов кубометров газа из России
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок "голубого топлива" европейцам, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"В целом экспорт российского газа в ЕС
в 2026 году, по нашим прогнозам, может составить около 30 миллиардов кубометров. Доля РФ
в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Более половины названного объема будет составлять трубопроводный газ - примерно 17-17,5 миллиарда кубометров, отметил аналитик.
Согласно прогнозу, крупнейшими прочими поставщиками газа в ЕС останутся Норвегия
, США
, Алжир
, Азербайджан
.
"Напомним, что российский СПГ сейчас импортируют страны западной Европы
: Франция
, Испания
, Нидерланды
и Бельгия
, - которые всегда поддерживали санкции против РФ, в связи с чем переносов сроков отказа от российского сжиженного газа мы не ждём", - подчеркнул аналитик.
Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%.