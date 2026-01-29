Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок "голубого топлива" европейцам, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".

Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%.