Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фитнес-центр, который построили на Почтовой улице в Басманном районе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), будет управляться компанией World Class, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Программа МПТ способствует развитию городской среды. В ее рамках реализуются не только промышленные и инженерные объекты, но и социальные, спортивные и культурные пространства, которые повышают качество жизни столицы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что новый комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров создаст 70 рабочих мест и станет современной площадкой для занятий спортом и активного отдыха.

Так, на территории планируется разместить аквакомплекс с 25-метровым бассейном, саунами, хаммамом и зонами отдыха. Также будут оборудованы тренажерный зал, пространства для групповых программ, студии сайклинга и функционального тренинга. Таким образом, фитнес-центр станет доступным как для жителей комплекса, так и для внешних посетителей.

По словам генерального директора УК "Аструм Недвижимость", управляющего коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель", Сергея Нюхалова, на данный момент большинство покупателей квартир в крупных агломерациях оценивают наличие коммерческой инфраструктуры как один из ключевых факторов при выборе жилья. Для них важна насыщенность индивидуально построенной среды — кафе, фитнес, медицинские кабинеты, сервисы.

Жилой комплекс "MYPRIORITY Басманный" располагается в 700 метрах от станции метро "Бауманская". Девелопер изначально предусмотрел на территории проектное пространство под спортивно-оздоровительный центр. Это позволило интегрировать фитнес-клуб без масштабных доработок. Помещение полностью соответствует ключевым техническим требованиям, в том числе там располагаются конструктивные решения и возможность подключения специализированных инженерных систем.