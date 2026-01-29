Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 29.01.2026
Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса
Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фитнес-центр, который построили на Почтовой улице в Басманном районе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), будет управляться компанией World Class, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа МПТ способствует развитию городской среды. В ее рамках реализуются не только промышленные и инженерные объекты, но и социальные, спортивные и культурные пространства, которые повышают качество жизни столицы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что новый комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров создаст 70 рабочих мест и станет современной площадкой для занятий спортом и активного отдыха.
Так, на территории планируется разместить аквакомплекс с 25-метровым бассейном, саунами, хаммамом и зонами отдыха. Также будут оборудованы тренажерный зал, пространства для групповых программ, студии сайклинга и функционального тренинга. Таким образом, фитнес-центр станет доступным как для жителей комплекса, так и для внешних посетителей.
По словам генерального директора УК "Аструм Недвижимость", управляющего коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель", Сергея Нюхалова, на данный момент большинство покупателей квартир в крупных агломерациях оценивают наличие коммерческой инфраструктуры как один из ключевых факторов при выборе жилья. Для них важна насыщенность индивидуально построенной среды — кафе, фитнес, медицинские кабинеты, сервисы.
Жилой комплекс "MYPRIORITY Басманный" располагается в 700 метрах от станции метро "Бауманская". Девелопер изначально предусмотрел на территории проектное пространство под спортивно-оздоровительный центр. Это позволило интегрировать фитнес-клуб без масштабных доработок. Помещение полностью соответствует ключевым техническим требованиям, в том числе там располагаются конструктивные решения и возможность подключения специализированных инженерных систем.
Программа МПТ реализуется в столице с 2020 года и охватила почти все районы города. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие городе будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
