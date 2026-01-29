Рейтинг@Mail.ru
18:16 29.01.2026 (обновлено: 18:32 29.01.2026)
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине
россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, андрей сибига
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Сибига
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине

Лавров: РФ не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская сторона не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, о котором говорят представители украинского руководства, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100%.
"Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Владимир Зеленский, его министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других украинских деятелей", - сказал Лавров в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye, отвечая на соответствующий вопрос.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАндрей Сибига
 
 
