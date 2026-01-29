https://ria.ru/20260129/garantii-2071059551.html
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине
Российская сторона не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, о котором говорят представители украинского руководства, сказал глава МИД РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:16:00+03:00
2026-01-29T18:16:00+03:00
2026-01-29T18:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260129/ushakov-2071058640.html
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Сибига
Россия не видела гарантии безопасности, о которых говорят на Украине
Лавров: РФ не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной