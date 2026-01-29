Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Победителем основного этапа турнира стал английский "Арсенал", который выиграл все восемь матчей. Помимо лондонской команды, напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).