Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T01:43:00+03:00
2026-01-29T01:43:00+03:00
2026-01-29T07:27:00+03:00
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Победителем основного этапа турнира стал английский "Арсенал", который выиграл все восемь матчей. Помимо лондонской команды, напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).
В стыковых матчах за выход в 1/8 финала сыграют:
- сеяные команды - "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия);
- несеяные команды - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Бенфика" (Португалия).
Завершили выступление в Лиге чемпионов следующие клубы: "Марсель" (Франция), "Пафос" (Кипр), "Юнион" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Атлетик" (Испания), "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Аякс" (Нидерланды), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Вильярреал" (Испания) и "Кайрат" (Казахстан).
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января.