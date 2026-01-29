Рейтинг@Mail.ru
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
 
29.01.2026
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/safonov--2070884442.html
спорт, арсенал (лондон), бавария, ливерпуль, лига чемпионов уефа, тоттенхэм хотспур, барселона, челси, спортинг (лиссабон), манчестер сити
Футбол, Спорт, Арсенал (Лондон), Бавария, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА, Тоттенхэм Хотспур, Барселона, Челси, Спортинг (Лиссабон), Манчестер Сити
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Победителем основного этапа турнира стал английский "Арсенал", который выиграл все восемь матчей. Помимо лондонской команды, напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

В стыковых матчах за выход в 1/8 финала сыграют:

  • сеяные команды - "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия);
  • несеяные команды - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Бенфика" (Португалия).
Завершили выступление в Лиге чемпионов следующие клубы: "Марсель" (Франция), "Пафос" (Кипр), "Юнион" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Атлетик" (Испания), "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Аякс" (Нидерланды), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Вильярреал" (Испания) и "Кайрат" (Казахстан).
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января.
ФутболСпортАрсенал (Лондон)БаварияЛиверпульЛига чемпионов 2025-2026Тоттенхэм ХотспурБарселонаЧелсиСпортинг (Лиссабон)Манчестер Сити
 
