Рейтинг@Mail.ru
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/fssp-2071077473.html
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги - РИА Новости, 29.01.2026
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:02:00+03:00
2026-01-29T20:02:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_c8139a8dda11656b0dad58b0ac91fdb7.jpg
https://ria.ru/20260111/dolg-2067190292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9058eea4f3dd12dfa270d648bebb2afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги

ФССП: сумму прожиточного минимума можно сохранить от списаний за долги

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
"С 1 февраля 2022 года начал свое действие закон, в соответствии с которым граждане получили право на сохранение прожиточного минимума", - сказали в службе.
В ведомстве пояснили, что россияне-должники могут сохранить заработную плату и иные доходы в размере прожиточного минимума на одном банковском счете от списаний.
При этом в случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника для соответствующей социально-демографической группы населения, превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, то учитывается размер регионального прожиточного минимума.
В России в 2026 году установлен прожиточный минимум в размере 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рублей - для трудоспособных граждан, 18 371 рубль - для детей и 16 288 рублей - для пенсионеров.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названа сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество
11 января, 04:23
 
ОбществоРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала