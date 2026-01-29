https://ria.ru/20260129/fssp-2071077473.html
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги - РИА Новости, 29.01.2026
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:02:00+03:00
2026-01-29T20:02:00+03:00
2026-01-29T20:02:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_c8139a8dda11656b0dad58b0ac91fdb7.jpg
https://ria.ru/20260111/dolg-2067190292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9058eea4f3dd12dfa270d648bebb2afc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
ФССП: сумму прожиточного минимума можно сохранить от списаний за долги
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
"С 1 февраля 2022 года начал свое действие закон, в соответствии с которым граждане получили право на сохранение прожиточного минимума", - сказали в службе.
В ведомстве пояснили, что россияне-должники могут сохранить заработную плату и иные доходы в размере прожиточного минимума на одном банковском счете от списаний.
При этом в случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника для соответствующей социально-демографической группы населения, превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России
, то учитывается размер регионального прожиточного минимума.
В России в 2026 году установлен прожиточный минимум в размере 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рублей - для трудоспособных граждан, 18 371 рубль - для детей и 16 288 рублей - для пенсионеров.