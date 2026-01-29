Рейтинг@Mail.ru
Сенат Франции отклонил проект госбюджета на 2026 год
17:42 29.01.2026
Сенат Франции отклонил проект госбюджета на 2026 год
Сенат (верхняя палата) парламента Франции отклонил в четверг проект госбюджета на 2026 год, после чего документ вернется в Национальное собрание (нижнюю... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:42:00+03:00
2026-01-29T17:42:00+03:00
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Сенат (верхняя палата) парламента Франции отклонил в четверг проект госбюджета на 2026 год, после чего документ вернется в Национальное собрание (нижнюю палату), сообщает в четверг агентство Франс Пресс.
"Верхняя палата отклонила в четверг законопроект о бюджете на 2026 год, открыв путь к его окончательному принятию (в Национальном собрании - ред.) через применение (позволяющей принимать такие законы в обход парламента - ред.) статьи 49.3", - говорится в материале.
Молодожены у Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции депутаты одобрили проект закона об отмене супружеского долга
Вчера, 10:48
Компромиссный проект бюджета на 2026 год, который министр государственных счетов Франции Амели де Моншален назвала "несовершенным", не поддержали ни правоцентристское большинство в Сенате, ни левая оппозиция. Левым не понравилось сокращение дебатов в палате по поводу принятия проекта бюджета, а правые были возмущены решением правительства Франции сохранить дополнительный налог для крупных корпораций. Более того, главный докладчик палаты по бюджету Жан-Франсуа Юссон, сенатор от правой партии "Республиканцы", назвал итоговый документ "губительным" для экономической активности в стране, напоминает Франс Пресс.
В итоге сенаторы приняли предварительное решение отклонить бюджет на 2026 год, что отразилось на итогах голосования по этому законопроекту. Против принятия проекта госбюджета проголосовало 203 сенатора, в то время как за - только 32, пишет агентство.
Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2026 год состоится в пятницу во время заключительного чтения текста. Ожидается, что проект госбюджета вновь будет принят кабмином через использование статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет принимать законы в обход голосования в парламенте. Ожидается также, что депутаты от левой и правой оппозиции после повторного утверждения бюджета вновь выдвинут предложения вотумов недоверия правительству Франции, уточняет Франс Пресс.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе, когда премьер-министр Франции Себастьян Лекорню принял обе части бюджета, о доходах и расходах, через использование статьи 49.3 конституции, чего изначально глава кабмина обещал не делать.
Принятие двух частей бюджета в обход парламента привело к тому, что и левая, и правая оппозиции дважды выдвигали по предложению вотума недоверия правительству. Все четыре предложения были отклонены депутатами Национального собрания 23 и 27 января, за счет чего проект госбюджета на 2026 год был принят.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Опрос показал, как французы относятся к премьеру Лекорню
27 января, 15:58
 
В мире Франция Эммануэль Макрон Себастьян Лекорню
 
 
