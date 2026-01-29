Сенат Франции отклонил проект госбюджета на 2026 год

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Сенат (верхняя палата) парламента Франции отклонил в четверг проект госбюджета на 2026 год, после чего документ вернется в Национальное собрание (нижнюю палату), сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

"Верхняя палата отклонила в четверг законопроект о бюджете на 2026 год, открыв путь к его окончательному принятию (в Национальном собрании - ред.) через применение (позволяющей принимать такие законы в обход парламента - ред.) статьи 49.3", - говорится в материале.

Компромиссный проект бюджета на 2026 год, который министр государственных счетов Франции Амели де Моншален назвала "несовершенным", не поддержали ни правоцентристское большинство в Сенате, ни левая оппозиция. Левым не понравилось сокращение дебатов в палате по поводу принятия проекта бюджета, а правые были возмущены решением правительства Франции сохранить дополнительный налог для крупных корпораций. Более того, главный докладчик палаты по бюджету Жан-Франсуа Юссон, сенатор от правой партии "Республиканцы", назвал итоговый документ "губительным" для экономической активности в стране, напоминает Франс Пресс.

В итоге сенаторы приняли предварительное решение отклонить бюджет на 2026 год, что отразилось на итогах голосования по этому законопроекту. Против принятия проекта госбюджета проголосовало 203 сенатора, в то время как за - только 32, пишет агентство.

Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2026 год состоится в пятницу во время заключительного чтения текста. Ожидается, что проект госбюджета вновь будет принят кабмином через использование статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет принимать законы в обход голосования в парламенте. Ожидается также, что депутаты от левой и правой оппозиции после повторного утверждения бюджета вновь выдвинут предложения вотумов недоверия правительству Франции, уточняет Франс Пресс.

Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе, когда премьер-министр Франции Себастьян Лекорню принял обе части бюджета, о доходах и расходах, через использование статьи 49.3 конституции, чего изначально глава кабмина обещал не делать.