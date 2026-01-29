Рейтинг@Mail.ru
16:53 29.01.2026 (обновлено: 17:00 29.01.2026)
МИД Франции прокомментировал присоединение к переговорам по ДСНВ
МИД Франции прокомментировал присоединение к переговорам по ДСНВ
Франции нет смысла присоединяться к переговорам по сокращению наступательных вооружений, её ядерный арсенал не сопоставим с арсеналами РФ и США, заявил в... РИА Новости, 29.01.2026
МИД Франции прокомментировал присоединение к переговорам по ДСНВ

МИД Франции: Парижу нет смысла присоединяться к переговорам по ДСНВ

Автомобиль посла Франции в России у здания МИД РФ. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Франции нет смысла присоединяться к переговорам по сокращению наступательных вооружений, её ядерный арсенал не сопоставим с арсеналами РФ и США, заявил в четверг официальный представитель французского МИД Паскаль Конфавре.
"Ядерный арсенал Франции не сопоставим с арсеналом России и США. И в этих условиях Франции нет смысла присоединяться к каким-либо переговорам по контролю за стратегическими вооружениями", - сказал он на брифинге.
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
