Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда - РИА Новости, 29.01.2026
15:33 29.01.2026
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
Сотни пожарных во французском городе Лилль устроили протесты из-за ухудшения условий труда, вызванных урезанием бюджета, сообщил в четверг телеканал France 3. РИА Новости, 29.01.2026
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда

ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Сотни пожарных во французском городе Лилль устроили протесты из-за ухудшения условий труда, вызванных урезанием бюджета, сообщил в четверг телеканал France 3.
"Около 700 пожарных (департамента – ред.) Нор собрались 29 января 2026 года на (трассе – ред.) N356 на уровне кольцевой дороги Лилля, чтобы выразить свое негодование и сообщить о нехватке (ресурсов - ред.), которая мешает им полноценно выполнять свою работу", - говорится в материале.
Пожарные вышли на акции в форме, с плакатами и флагами профсоюзов. Они жгли на дороге покрышки и баки, что привело к нарушению движения транспорта, передает France 3. После этого протестующие направились в центр города, где продолжили акции.
По словам представителя местного подразделения профсоюза, пожарной службе не хватает семь миллионов евро и 160 сотрудников, сообщает телеканал. Отмечается, что манифестанты также выступают против запрета на ношение бороды, вступившего в силу 1 января, и требуют снижения нагрузки.
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров
20 января, 09:48
