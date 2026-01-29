https://ria.ru/20260129/frantsiya-2071011102.html
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда - РИА Новости, 29.01.2026
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
Сотни пожарных во французском городе Лилль устроили протесты из-за ухудшения условий труда, вызванных урезанием бюджета, сообщил в четверг телеканал France 3. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:33:00+03:00
2026-01-29T15:33:00+03:00
2026-01-29T15:33:00+03:00
в мире
лилль
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071010531_47:0:1188:642_1920x0_80_0_0_5a29656b85e1165af18f0478a8247e4e.jpg
https://ria.ru/20260120/navoz-2068954574.html
лилль
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071010531_190:0:1046:642_1920x0_80_0_0_3a37dcf00ac84bd2cfe92c0f9c2dafcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лилль, франция
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
В Лилле около 700 пожарных вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости.
Сотни пожарных во французском городе Лилль устроили протесты из-за ухудшения условий труда, вызванных урезанием бюджета, сообщил в четверг телеканал France 3
.
"Около 700 пожарных (департамента – ред.) Нор собрались 29 января 2026 года на (трассе – ред.) N356 на уровне кольцевой дороги Лилля
, чтобы выразить свое негодование и сообщить о нехватке (ресурсов - ред.), которая мешает им полноценно выполнять свою работу", - говорится в материале.
Пожарные вышли на акции в форме, с плакатами и флагами профсоюзов. Они жгли на дороге покрышки и баки, что привело к нарушению движения транспорта, передает France 3. После этого протестующие направились в центр города, где продолжили акции.
По словам представителя местного подразделения профсоюза, пожарной службе не хватает семь миллионов евро и 160 сотрудников, сообщает телеканал. Отмечается, что манифестанты также выступают против запрета на ношение бороды, вступившего в силу 1 января, и требуют снижения нагрузки.