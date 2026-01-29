Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, пытавшийся поднять флаг США в Нууке, оказался телеведущим из ФРГ - РИА Новости, 29.01.2026
19:45 29.01.2026
Мужчина, пытавшийся поднять флаг США в Нууке, оказался телеведущим из ФРГ
Мужчина, который попытался поднять флаг США в гренландской столице Нуук, оказался телеведущим из Германии, сообщает в четверг портал t-online. РИА Новости, 29.01.2026
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, который попытался поднять флаг США в гренландской столице Нуук, оказался телеведущим из Германии, сообщает в четверг портал t-online.
Ранее датский телеканал TV2 сообщил со ссылкой на местную полицию, что мужчина попытался поднять флаг США в Нууке, но не успел, поскольку его остановили прохожие.
Лавров отметил материалы США, что у России нет притязаний на Гренландию
Лавров отметил материалы США, что у России нет притязаний на Гренландию
Вчера, 18:21
"Немецкий артист театра кабаре и телеведущий Макси Шафрот, который также работает в сатирической передаче Extra 3 (немецкой телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk (NDR) – ред.), в среду попытался поднять флаг США перед культурным центром в столице Гренландии Нууке", - говорится в материале.
В NDR подтвердили порталу, что этот инцидент действительно произошел, и отметила, что редакция Extra 3 снимала в Нууке сатирический фильм, и в рамках съемок один из членов команды притворился, что хотел водрузить флаг США. Представитель компании заявила, что редакция приносит свои извинения гренландцам за произошедшее, сообщает портал.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии
В АдГ осудили ситуацию с отправкой и возвратом военных ФРГ из Гренландии
Вчера, 13:55
 
