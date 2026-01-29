Фицо представил Макрону свое видение развития конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в четверг заявил, что представил президенту Франции Эммануэлю Макрону свое видение развития конфликта на Украине, а также сообщил ему об оказываемой гуманитарной помощи украинскому населению.