Фицо представил Макрону свое видение развития конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в четверг заявил, что представил президенту Франции Эммануэлю Макрону свое видение развития конфликта на Украине, а также сообщил ему об оказываемой гуманитарной помощи украинскому населению.
"С учетом того, что Словакия непосредственно соседствует с Украиной, и на некоторые аспекты военного конфликта у нас другие взгляды, я воспользовался возможностью представить свое видение дальнейшего развития войны между Украиной и Россией. Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжелый зимний период населению Украины", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам встречи с французским президентом в Париже.
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico
28 января, 08:56
Премьер добавил, что обсуждал с Макроном сотрудничество в оборонной сфере, расширение Европейского союза и его конкурентоспособность. Фицо попросил президента Франции обратить внимание на инициативы, которые Словакия совместно с другими европейскими государствами планирует представить на саммите Евросоюза с целью снижения цен на электроэнергию.
В ноябре 2025 года Фицо отмечал, что он с самого начала конфликта говорил, что Украина не будет членом НАТО, и выиграть конфликт военным путем у нее не получится. Словацкий премьер напоминал, что тогда многие с ним были не согласны, но со временем его мнение подтвердилось.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.