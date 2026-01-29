Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа

«

"Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?" - пишет Фицо.