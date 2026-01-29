Рейтинг@Mail.ru
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа - РИА Новости, 29.01.2026
17:40 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/fitso-2071050391.html
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:40:00+03:00
2026-01-29T17:40:00+03:00
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа

Фицо призвал уволить Йоргенсена после слов о зависимости ЕС от СПГ из США

БРАТИСЛАВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Европейский союз.
"Комиссар Европейской комиссии по энергетике насмехается над нами. За то, что он сказал о зависимости Европейского союза при импорте сжиженного газа из США, он должен быть немедленно уволен со своей должности", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Фицо рассказал, чем продиктован отказ ЕС от российского газа
27 января, 14:28
В опубликованном там же видео словацкий премьер пояснил, что Йоргенсен опасается зависимости Евросоюза от сжиженного газа из США.
«
"Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?" - пишет Фицо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Европа сама себе отказывает в диверсификации, запрещая поставки российского газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00
 
