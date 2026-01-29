Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа

БРАТИСЛАВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Европейский союз.
В опубликованном там же видео словацкий премьер пояснил, что Йоргенсен опасается зависимости Евросоюза от сжиженного газа из США.
«
"Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?" - пишет Фицо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Европа сама себе отказывает в диверсификации, запрещая поставки российского газа.
