Рейтинг@Mail.ru
Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/fidan-2071100239.html
Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США
Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США - РИА Новости, 29.01.2026
Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США
Европа должна увеличить собственный оборонный потенциал, иначе рискует оказаться в зависимости от различных держав и центров притяжения, считает глава МИД... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:32:00+03:00
2026-01-29T23:32:00+03:00
в мире
европа
турция
великобритания
хакан фидан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20260129/fidan-2071089382.html
https://ria.ru/20260129/fidan-2071081048.html
европа
турция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, турция, великобритания, хакан фидан, нато
В мире, Европа, Турция, Великобритания, Хакан Фидан, НАТО
Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США

Фидан: Европа должна нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Европа должна увеличить собственный оборонный потенциал, иначе рискует оказаться в зависимости от различных держав и центров притяжения, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"НАТО, безусловно, остаётся основной структурой сотрудничества в сфере безопасности для трансатлантического сообщества и служит интересам как Европы, так и США. Однако если между Соединёнными Штатами и Европой возникнет разрыв, Европе необходимо тем или иным образом нарастить свой оборонный потенциал", — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Фидан призвал США решать проблемы с Ираном поэтапно
Вчера, 21:46
По его словам, в Европейском союзе уже предпринимаются шаги в сфере оборонной промышленности, однако этого недостаточно. Министр отметил, что Великобритании, Турции и ведущим европейским странам следует провести содержательные дискуссии о формировании новой архитектуры безопасности Европы.
"Если у нас не будет коллективного потенциала безопасности в регионе, мы будем вращаться вокруг различных держав и центров притяжения. Европа может создать собственный центр силы. Если Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие крупные европейские страны смогут принимать самостоятельные решения, нам не придётся дрейфовать в сторону трансатлантического союза, Китая или России", — подчеркнул он.
Фидан добавил, что Европа стоит перед выбором: либо продолжать рассчитывать на американский "зонтик безопасности", либо, в случае сомнений в его устойчивости, создавать собственный центр силы, способный обеспечить безопасность всего региона.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
Вчера, 20:26
 
В миреЕвропаТурцияВеликобританияХакан ФиданНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала