Фидан призвал Европу нарастить оборонный потенциал на случай разрыва с США

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Европа должна увеличить собственный оборонный потенциал, иначе рискует оказаться в зависимости от различных держав и центров притяжения, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"НАТО, безусловно, остаётся основной структурой сотрудничества в сфере безопасности для трансатлантического сообщества и служит интересам как Европы, так и США. Однако если между Соединёнными Штатами и Европой возникнет разрыв, Европе необходимо тем или иным образом нарастить свой оборонный потенциал", — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
По его словам, в Европейском союзе уже предпринимаются шаги в сфере оборонной промышленности, однако этого недостаточно. Министр отметил, что Великобритании, Турции и ведущим европейским странам следует провести содержательные дискуссии о формировании новой архитектуры безопасности Европы.
"Если у нас не будет коллективного потенциала безопасности в регионе, мы будем вращаться вокруг различных держав и центров притяжения. Европа может создать собственный центр силы. Если Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие крупные европейские страны смогут принимать самостоятельные решения, нам не придётся дрейфовать в сторону трансатлантического союза, Китая или России", — подчеркнул он.
Фидан добавил, что Европа стоит перед выбором: либо продолжать рассчитывать на американский "зонтик безопасности", либо, в случае сомнений в его устойчивости, создавать собственный центр силы, способный обеспечить безопасность всего региона.