Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану - РИА Новости, 29.01.2026
23:11 29.01.2026
Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану
Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану
Основной целью Израиля в случае вероятного удара по Ирану могут стать критически важные военные объекты страны, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану

Фидан назвал важные военные объекты целью Израиля в случае удара по Ирану

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Основной целью Израиля в случае вероятного удара по Ирану могут стать критически важные военные объекты страны, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я думаю, что основной целью Израиля будет уничтожение некоторых критически важных военных объектов Ирана", - сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США
Вчера, 21:23
Отвечая на вопрос о возможной смене власти в Иране, глава турецкого МИД отметил, что такой сценарий маловероятен. По его словам, подобные процессы зависят прежде всего от самого народа, а не от внешнего военного вмешательства.
"Иранский народ в случае войны и нападения извне, особенно со стороны Израиля, как правило, объединяется вокруг своих лидеров", - подчеркнул Фидан.
Москва всегда предлагает свои "добрые услуги" для сглаживания напряженности между Ираном и Израилем, так как у России хорошие отношения с этими государствами, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает применение масштабных мер против Ирана, цель которых добиться смены власти в республике. При этом Kan отмечает со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Израиле, что в еврейском государстве не верят в возможность достижения этих целей посредством одних лишь авиаударов. По утверждению источника, изменение курса в Иране возможно только при сочетании сильного внешнего давления и деятельности организованной внутренней оппозиции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США хотели бы контролировать потоки иранской нефти, заявил Лавров
Вчера, 18:46
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Вчера, 21:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
