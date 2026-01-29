Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану

АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Основной целью Израиля в случае вероятного удара по Ирану могут стать критически важные военные объекты страны, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
Отвечая на вопрос о возможной смене власти в Иране, глава турецкого МИД отметил, что такой сценарий маловероятен. По его словам, подобные процессы зависят прежде всего от самого народа, а не от внешнего военного вмешательства.
"Иранский народ в случае войны и нападения извне, особенно со стороны Израиля, как правило, объединяется вокруг своих лидеров", - подчеркнул Фидан.
Москва всегда предлагает свои "добрые услуги" для сглаживания напряженности между Ираном и Израилем, так как у России хорошие отношения с этими государствами, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает применение масштабных мер против Ирана, цель которых добиться смены власти в республике. При этом Kan отмечает со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Израиле, что в еврейском государстве не верят в возможность достижения этих целей посредством одних лишь авиаударов. По утверждению источника, изменение курса в Иране возможно только при сочетании сильного внешнего давления и деятельности организованной внутренней оппозиции.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.