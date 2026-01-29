Глава МИД Турции назвал цель Израиля в случае вероятного удара по Ирану

"Иранский народ в случае войны и нападения извне, особенно со стороны Израиля, как правило, объединяется вокруг своих лидеров", - подчеркнул Фидан.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.