Фидан призвал США решать проблемы с Ираном поэтапно

АНКАРА, 29 января — РИА Новости. США следовало бы решать проблемные вопросы в отношениях с Ираном поэтапно, поскольку объединение всех сложностей в один пакет является трудным и унизительным для Тегерана, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я хочу сказать одно: неправильно нападать на Иран, неправильно снова начинать войну. Иран готов вновь вести переговоры по ядерной программе. Мой совет американским друзьям всегда был таким — закрывайте вопросы с Ираном один за другим. Начните с ядерной программы и закройте её, затем переходите к другим вопросам. Если же объединить всё в один пакет, нашим иранским друзьям будет очень трудно с этим смириться и пройти через этот процесс. Иногда это может показаться им унизительным и будет крайне сложно объяснить не только себе, но и руководству. Если мы сможем сделать ситуацию более терпимой, это поможет", — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает применение масштабных мер против Ирана, цель которых добиться смены правящей власти в Исламской республике. При этом Kan отмечает со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Израиле, что в еврейском государстве не верят в возможность достижения этих целей посредством одних лишь авиаударов. По утверждению источника, изменение курса в Иране возможно только при сочетании сильного внешнего давления и деятельности организованной внутренней оппозиции.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.