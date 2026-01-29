https://ria.ru/20260129/fidan-2071081048.html
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан - РИА Новости, 29.01.2026
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
Вероятное мирное соглашение по Украине будет определять не только политические, но и экономические отношения между Россией, США и Европой, считает глава МИД... РИА Новости, 29.01.2026
