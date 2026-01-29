Рейтинг@Mail.ru
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
20:26 29.01.2026
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
в мире
россия
украина
хакан фидан
турция
сша
РИА Новости
в мире, россия, украина, хакан фидан, турция, сша
В мире, Россия, Украина, Хакан Фидан, Турция, США
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан

Фидан: соглашение по Украине определит экономические отношения России и Запада

© Фото предоставлено МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Вероятное мирное соглашение по Украине будет определять не только политические, но и экономические отношения между Россией, США и Европой, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Как вы знаете, любое мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено не только между Россией и Украиной. Оно будет заключено также между Европой и Россией. Оно также переопределит экономические и торговые отношения между Россией и Соединенными Штатами, между Россией и Европой", - сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий
Вчера, 20:24
 
