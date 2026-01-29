Рейтинг@Mail.ru
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/fas-2071026744.html
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи - РИА Новости, 29.01.2026
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:06:00+03:00
2026-01-29T16:06:00+03:00
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20260126/mts-2070425759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи

Шаскольский: ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Мы все изменения тарифов рассмотрим на предмет экономической обоснованности. Материалы изучаем", - сказал Шаскольский.
Он отметил, что на формирование тарифов могут влиять определенные факторы. Однако в случае, когда обоснованности нет, служба принимает меры.
"Все будет изучено, будет выражена позиция. Если будут нарушения, будем принимать меры реагирования", - добавил Шаскольский.
Работа офиса МТС - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
26 января, 21:29
 
РоссияМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала