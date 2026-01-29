Рейтинг@Mail.ru
13:40 29.01.2026
Политолог объяснил, почему Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС
в мире, украина, германия, киев, александр рар, фридрих мерц, дональд трамп, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Германия, Киев, Александр Рар, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
Политолог объяснил, почему Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС

Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в Евросоюз из-за денег

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в Евросоюз, потому что у объединения недостаточно для этого денег, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог Александр Рар.
Канцлер Германии исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз, его слова передает немецкая газета Die Zeit.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
"Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. (Президент США - ред.) Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС", – сказал Рар.
Он напомнил, что вступление Киева в НАТО "исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом".
"Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег", – рассуждает политолог.
Кроме того, отметил он, в ЕС считают, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы "плохим поводом" для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности, Албании.
"Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он сначала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад", – заключил Рар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
12 декабря 2025, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияКиевАлександр РарФридрих МерцДональд ТрампЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
