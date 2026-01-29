Политолог объяснил, почему Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц отказал Киеву в быстром вступлении в Евросоюз, потому что у объединения недостаточно для этого денег, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог Александр Рар.
«
"Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. (Президент США - ред.) Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС", – сказал Рар.
«
"Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег", – рассуждает политолог.
"Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он сначала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад", – заключил Рар.
