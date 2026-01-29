Эксперт оценил ситуацию в Европе из-за отказа от российского газа

"Европейские политики стоят перед сложным выбором: континент не может позволить себе положить все свои энергетические ресурсы в одну геополитическую корзину", - отметил Кейн.

Что касается поставок углеводородов из Восточного Средиземноморья, которые долгое время обсуждались в кругах, занимающихся энергетической политикой, они, как полагает автор статьи, "остаются скорее потенциалом, чем реальностью, из-за инфраструктурных, правовых и геополитических препятствий. При этом ливийский экспорт хоть и имеет потенциал, но сопряжен с обычными для этой хаотичной страны оговорками".