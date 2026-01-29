Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с предупреждением Европе из-за шага против России
15:53 29.01.2026
На Западе выступили с предупреждением Европе из-за шага против России
На Западе выступили с предупреждением Европе из-за шага против России
Европейский союз не имеет единого механизма для принятия ключевых политических решений, пишет The American Conservative.
2026-01-29T15:53:00+03:00
2026-01-29T15:53:00+03:00
На Западе выступили с предупреждением Европе из-за шага против России

TAC: ЕС не имеет единого механизма для принятия ключевых политических решений

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейский союз не имеет единого механизма для принятия ключевых политических решений, пишет The American Conservative.
"Фиаско в декабре 2025 года, связанное с попыткой ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий Украины, должно усилить опасения по поводу непоследовательности политики", — отмечается в публикации.
По словам автора материала, когда лидеры союза не смогли достичь согласия на реализацию этого плана, им пришлось в спешке одобрить кредит в размере 105 миллиардов.
"Даже этот шаг едва спас репутацию скомпрометированного блока", — говорится в статье.
В качестве другого примера слабости Европы приводятся недавние разногласия с США из-за позиции Вашингтона по Гренландии. Отмечается, что европейские правительства были застигнуты врасплох, когда американский лидер Дональд Трамп изменил свое мнение относительно применения силы для аннексии острова и введения тарифов против стран, которые препятствуют этому.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
