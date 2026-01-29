МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейский союз не имеет единого механизма для принятия ключевых политических решений, пишет The American Conservative.
По словам автора материала, когда лидеры союза не смогли достичь согласия на реализацию этого плана, им пришлось в спешке одобрить кредит в размере 105 миллиардов.
"Даже этот шаг едва спас репутацию скомпрометированного блока", — говорится в статье.
В качестве другого примера слабости Европы приводятся недавние разногласия с США из-за позиции Вашингтона по Гренландии. Отмечается, что европейские правительства были застигнуты врасплох, когда американский лидер Дональд Трамп изменил свое мнение относительно применения силы для аннексии острова и введения тарифов против стран, которые препятствуют этому.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.