В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вступить в переговоры с Россией для обеспечения безопасности в Европе.