В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вступить в переговоры с Россией для обеспечения безопасности в Европе.
"Германии не нужен "канцлер иностранных дел" с функцией постоянного комментирования текущих международных кризисов. А если вы можете и, прежде всего, хотите, выступите как глава немецкого правительства, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры для мира и благосостояния европейского континента. Если вы по-прежнему намерены прятаться за декоративными растениями, лучше оставайтесь в Берлине и попробуйте наконец-то заняться политикой на благо наших граждан", - заявил Крупалла во время выступления в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
