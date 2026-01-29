Рейтинг@Mail.ru
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
14:25 29.01.2026
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией
Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вступить в переговоры с Россией для обеспечения... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:25:00+03:00
2026-01-29T14:25:00+03:00
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией

Крупалла призвал Мерца вступить в переговоры с РФ ради безопасности в Европе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вступить в переговоры с Россией для обеспечения безопасности в Европе.
"Германии не нужен "канцлер иностранных дел" с функцией постоянного комментирования текущих международных кризисов. А если вы можете и, прежде всего, хотите, выступите как глава немецкого правительства, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры для мира и благосостояния европейского континента. Если вы по-прежнему намерены прятаться за декоративными растениями, лучше оставайтесь в Берлине и попробуйте наконец-то заняться политикой на благо наших граждан", - заявил Крупалла во время выступления в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Ранее в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, прозвучали призывы наладить прямые переговоры с Россией по Украине, а не полагаться в этом вопросе на США. Канцлер ФРГ отверг призывы провести прямые переговоры с Москвой, сообщала газета Zeit.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
27 января, 09:19
 
В миреРоссияГерманияТино КрупаллаФридрих Мерц
 
 
