БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи на фоне перебоев с электро- и теплоснабжением и примерно тысячу генераторов электроэнергии, говорится в заявлении ЕК.
"Еврокомиссия объявляет о выделении 153 миллионов евро экстренной помощи Украине и принимающей беженцев Молдавии на фоне того, что миллионы украинцев сталкиваются с морозами и отсутствием электроэнергии", - сказано в документе.
Из этой суммы 145 миллионов предназначены для Украины, а 8 миллионов - для Молдавии.
ЕК также пообещала, что помимо денег в этом месяце будет суммарно направлено 947 генераторов.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.