Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/evrokomissiya-2071033048.html
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи - РИА Новости, 29.01.2026
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи на фоне перебоев с электро- и теплоснабжением и примерно тысячу генераторов электроэнергии, говорится в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:27:00+03:00
2026-01-29T16:27:00+03:00
в мире
украина
еврокомиссия
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071010239.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070209654.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, еврокомиссия, дтэк
В мире, Украина, Еврокомиссия, ДТЭК
Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи

ЕК выделила Киеву 145 млн евро помощи на фоне перебоев с электроснабжением

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия выделила Украине 145 миллионов евро помощи на фоне перебоев с электро- и теплоснабжением и примерно тысячу генераторов электроэнергии, говорится в заявлении ЕК.
"Еврокомиссия объявляет о выделении 153 миллионов евро экстренной помощи Украине и принимающей беженцев Молдавии на фоне того, что миллионы украинцев сталкиваются с морозами и отсутствием электроэнергии", - сказано в документе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:30
Из этой суммы 145 миллионов предназначены для Украины, а 8 миллионов - для Молдавии.
ЕК также пообещала, что помимо денег в этом месяце будет суммарно направлено 947 генераторов.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Блэкаут в Днепропетровске, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
25 января, 20:04
 
В миреУкраинаЕврокомиссияДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала