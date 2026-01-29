Рейтинг@Mail.ru
20:26 29.01.2026 (обновлено: 22:56 29.01.2026)
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России вызвал ярость на Западе
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России вызвал ярость на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об участниках... РИА Новости, 29.01.2026
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России вызвал ярость на Западе

Аналитик Кошкович раскритиковал заявление главы МИД Эстонии об участниках СВО

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об участниках специальной военной операции на Украине.
Политик ранее заявил, что Эстония продвигает инициативу о введении запрета на въезд на территорию Евросоюза российским военным.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
Вчера, 17:22
"Однако они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские боевики, страдающие от психологических травм, полученных в результате проигранной военной кампании, свободно перемещаются от Лиссабона до Риги. Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия", — обрушился с критикой Кошкович.
Он также негативно оценил перспективу вступления Украины в Евросоюз.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эстония хочет запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в СВО
Вчера, 11:40
 
