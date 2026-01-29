МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об участниках специальной военной операции на Украине.
Политик ранее заявил, что Эстония продвигает инициативу о введении запрета на въезд на территорию Евросоюза российским военным.
"Однако они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские боевики, страдающие от психологических травм, полученных в результате проигранной военной кампании, свободно перемещаются от Лиссабона до Риги. Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия", — обрушился с критикой Кошкович.
Он также негативно оценил перспективу вступления Украины в Евросоюз.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.