Эстония хочет запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в СВО - РИА Новости, 29.01.2026
11:40 29.01.2026
Эстония хочет запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в СВО
Эстония хочет запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в СВО
в мире, россия, украина, прибалтика, евросоюз, еаст, эстония
В мире, Россия, Украина, Прибалтика, Евросоюз, ЕАСТ, Эстония
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эстония продвигает инициативу о введении запрета на въезд на территорию Евросоюза российским военным, участвовавшим в специальной военной операции на Украине, предложение будет обсуждаться на заседании глав МИД Евросоюза в четверг, следует из заявления главы эстонского МИД Маргуса Цахкны.
Эстонский министр выступил в Брюсселе перед заседанием глав МИД, предложив сформировать списки россиян, которым будет закрыт въезд в страны Шенгена.
"Нам нужно составить черный список из этих людей и, будучи странами шенгенской зоны, запретить им въезд уже сейчас", - заявил Цахкна журналистам.
Он добавил, что этот вопрос по его инициативе будет обсуждаться на заседании в четверг.
Ранее МИД РФ заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
