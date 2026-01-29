Эстония хочет запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в СВО

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эстония продвигает инициативу о введении запрета на въезд на территорию Евросоюза российским военным, участвовавшим в специальной военной операции на Украине, предложение будет обсуждаться на заседании глав МИД Евросоюза в четверг, следует из заявления главы эстонского МИД Маргуса Цахкны.

Эстонский министр выступил в Брюсселе перед заседанием глав МИД, предложив сформировать списки россиян, которым будет закрыт въезд в страны Шенгена.

"Нам нужно составить черный список из этих людей и, будучи странами шенгенской зоны, запретить им въезд уже сейчас", - заявил Цахкна журналистам.

Он добавил, что этот вопрос по его инициативе будет обсуждаться на заседании в четверг.

Ранее МИД РФ заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России . В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине