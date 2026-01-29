Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может обязать страны вне блока вносить аванс за контракты с Киевом - РИА Новости, 29.01.2026
23:19 29.01.2026
СМИ: ЕС может обязать страны вне блока вносить аванс за контракты с Киевом
СМИ: ЕС может обязать страны вне блока вносить аванс за контракты с Киевом - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: ЕС может обязать страны вне блока вносить аванс за контракты с Киевом
Страны ЕС обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить контракты с Украиной с использованием средств... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
украина
бельгия
франция
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
украина
бельгия
франция
в мире, украина, бельгия, франция, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Бельгия, Франция, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны ЕС обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить контракты с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
"Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной, если он связан с использованием средств кредита", - говорится в сообщении агентства.
Как напоминает Блумберг, ряд государств евроблока, в том числе Франция, считают несправедливым возможное получение третьими странами равного доступа к этим средствам, поскольку обслуживать кредит будут члены ЕС.
По информации агентства, Евросоюз, как ожидается, достигнет договоренности об использовании средств кредита в ближайшие дни.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
В миреУкраинаБельгияФранцияВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
