ЕС обсуждает запрет на морские сервисы в рамках новых санкций против России

"Для этого (пакета санкций – ред.) страны предлагают разные меры, включая то, что вы упомянули - полный запрет на морские сервисы, а также вопросы по энергетике, энергетическим санкциям и различным удобрениям. То есть эти предложения находятся на столе. Работа продолжается. Я не могу сказать, что у нас уже есть соглашение - иначе мы бы уже объявили, что соглашение есть - но сегодня у нас было много обсуждений, и теперь мы продолжаем работу над этим", - сказала она.