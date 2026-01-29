https://ria.ru/20260129/es-2071088912.html
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии - РИА Новости, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
Евросоюз с каждым днем ужесточает диктатуру, заявил в четверг лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо после решения суда ЕС в отношении... РИА Новости, 29.01.2026
В мире, Венгрия, Франция, Будапешт, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, ООН
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
Филиппо указал на рост диктатуры Евросоюза после решения суда ЕС по Венгрии