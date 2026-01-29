Рейтинг@Mail.ru
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/es-2071088912.html
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии - РИА Новости, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
Евросоюз с каждым днем ужесточает диктатуру, заявил в четверг лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо после решения суда ЕС в отношении... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:39:00+03:00
2026-01-29T21:39:00+03:00
в мире
венгрия
франция
будапешт
флориан филиппо
патриот
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg
https://ria.ru/20260126/frantsiya-2070434868.html
венгрия
франция
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_1017:507:3072:2048_1920x0_80_0_0_e177d5bd35e7c661ef8589434a66d36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, франция, будапешт, флориан филиппо, патриот, евросоюз, оон
В мире, Венгрия, Франция, Будапешт, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, ООН
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии

Филиппо указал на рост диктатуры Евросоюза после решения суда ЕС по Венгрии

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Евросоюз с каждым днем ужесточает диктатуру, заявил в четверг лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо после решения суда ЕС в отношении Венгрии по вопросу переклассификации каннабиса.
Во вторник суд ЕС признал Венгрию нарушившей право Евросоюза за отказ следовать позиции ЕС на голосовании в ООН по вопросу переклассификации каннабиса. Суд постановил взыскать с Венгрии судебные издержки. Решение суда открывает Еврокомиссии путь к новым мерам против Будапешта в случае дальнейших разногласий по международным голосованиям.
"Евросоюз с каждым днем становится более диктаторским", - написал Филиппо на странице в соцсети X.
По словам политика, решение суда ЕС свидетельствует о безумном желании Евросоюза отобрать у его членов суверенную власть на международной арене. На этом фоне лидер партии выступил за выход Франции из ЕС.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом
26 января, 22:50
 
В миреВенгрияФранцияБудапештФлориан ФилиппоПатриотЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала