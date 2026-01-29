ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.