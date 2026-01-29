ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.
"Мы не можем быть здесь теми, кто требует, чтобы мы шли к России и говорили: поговорите с нами. Картина сейчас такова, что, знаете, уступки, которые РФ получает из-за того, что американцы оказывают давление на Украину, довольно значительные, поэтому я не думаю, что есть что-то, что мы можем предложить России... А, значит, зачем им разговаривать с нами? Они получают то, что хотят в этих отношениях", - сказала глава евродипломатии.
"Если посмотреть на эти обсуждения в Абу-Даби, то россияне там не были представлены на уровне, который имеет право принимать решения, так что они (русские - ред.) на самом деле не воспринимают это всерьез", - считает глава евродипломатии.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби.