Рейтинг@Mail.ru
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/es-2071073497.html
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:31:00+03:00
2026-01-29T19:31:00+03:00
в мире
россия
украина
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067742000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2afe4402f19fd8b6fa8d9add7c27d59.jpg
https://ria.ru/20260129/ushakov-2071058640.html
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071059443.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067742000_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_53e37a5fa2598bfdee585fae5a7df850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас

Каллас: ЕС не намерен предлагать России какие-либо уступки по Украине

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.
"Мы не можем быть здесь теми, кто требует, чтобы мы шли к России и говорили: поговорите с нами. Картина сейчас такова, что, знаете, уступки, которые РФ получает из-за того, что американцы оказывают давление на Украину, довольно значительные, поэтому я не думаю, что есть что-то, что мы можем предложить России... А, значит, зачем им разговаривать с нами? Они получают то, что хотят в этих отношениях", - сказала глава евродипломатии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
Вчера, 18:11
Каллас добавила, что ЕС работает только над усилением давления на РФ.
"Если посмотреть на эти обсуждения в Абу-Даби, то россияне там не были представлены на уровне, который имеет право принимать решения, так что они (русские - ред.) на самом деле не воспринимают это всерьез", - считает глава евродипломатии.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ООН подыгрывает тем, кто хочет сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Вчера, 18:16
 
В миреРоссияУкраинаКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала