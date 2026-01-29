В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава чешского МИД Петр Мацинка предложил европейским странам назначить собственного специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление политика.
"Мацинка заявил, что Европа должна обдумать назначение спецпосланника для будущих мирных переговоров по... войне на Украине", - указывает Euractiv.
Как добавляет издание, глава чешского МИД отметил, что имеет смысл подумать о роли Европы в переговорах по Украине в долгосрочной перспективе. Мацинка уточнил, что власти Чехии не будут "искать прямого контакта" с президентом России Владимиром Путиным. Согласно Euractiv, министр также отметил, что по сравнению с Венгрией, Чехия не выступает категорически против вступления Украины в Евросоюз, однако этот вопрос остается политически спорным для страны.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
