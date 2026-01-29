Рейтинг@Mail.ru
В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине
19:18 29.01.2026
В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине
В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине - РИА Новости, 29.01.2026
В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине
Глава чешского МИД Петр Мацинка предложил европейским странам назначить собственного специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
украина
евросоюз
чехия
украина
чехия
в мире, украина, евросоюз, чехия
В мире, Украина, Евросоюз, Чехия
В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Мацинка предложил ЕС назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Украинский флаг
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава чешского МИД Петр Мацинка предложил европейским странам назначить собственного специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление политика.
Согласно изданию, министр сделал такое заявление в среду на встрече с журналистами. Отмечается, что Мацинка подчеркнул, что на данный момент переговоры по урегулированию украинского конфликта ведутся под руководством США, России и Украины.
"Мацинка заявил, что Европа должна обдумать назначение спецпосланника для будущих мирных переговоров по... войне на Украине", - указывает Euractiv.
Как добавляет издание, глава чешского МИД отметил, что имеет смысл подумать о роли Европы в переговорах по Украине в долгосрочной перспективе. Мацинка уточнил, что власти Чехии не будут "искать прямого контакта" с президентом России Владимиром Путиным. Согласно Euractiv, министр также отметил, что по сравнению с Венгрией, Чехия не выступает категорически против вступления Украины в Евросоюз, однако этот вопрос остается политически спорным для страны.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
